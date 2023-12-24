Владимирские спортсмены завоевали 9 серебряных медалей на межрегиональных соревнованиях по...
Владимирские спортсмены завоевали 9 серебряных медалей на межрегиональных соревнованиях по спортивной гимнастике
Девять серебряных медалей собрали Владимирские гимнасты и гимнастки в личных состязаниях межрегиональных соревнований по спортивной гимнастике "Памяти Заслуженного работника физической культуры В.Е. Незоленова, отличника физической культуры и спорта В.Г. Павелкина", которые на днях завершились в городе Тула.
Серебряными призёрами стали:
Дивеева Таисия - многоборье, разновысокие брусья и упражнения на бревне (КМС)
Ширшова Анастасия - многоборье и упражнения на бревне (МС)
Панкратова Вера - упражнения на бревне (1 разряд)
Прахов Артём - упражнения на брусьях (1 разряд)
Матвеев Матвей - упражнения на коне (2 разряд)
Гунько Тимофей - опорный прыжок (2 разряд)
А также ещё 3 золотые и 3 серебряные медали завоевали Владимирские гимнастки в личном многоборье межрегиональных соревнований "Сила и грация", которые прошли с 14 по 16 декабря в г. Иваново.
Наши медалистки:
Сергеева Вероника - МС (женщины)
Ветрова Елизавета - КМС
Лепешина Александра - 1 разряд (2011 года рождения)
Добровольская Александра - 1 разряд (2012 год рождения)
Солодихина Таисия - 2 разряд
Шевелева Мария - 3 разряд
Фото: Спортивная гимнастика. Школа им. Н.Г. Толкачева