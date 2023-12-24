Владимирские спортсмены завоевали 9 серебряных медалей на межрегиональных соревнованиях по...

Владимирские спортсмены завоевали 9 серебряных медалей на межрегиональных соревнованиях по спортивной гимнастикеДевять серебряных медалей собрали Владимирские гимнасты и гимнастки в личных состязаниях межрегиональных соревнований по спортивной гимнастике "Памяти Заслуженного работника физической культуры В.Е. Незоленова, отличника физической культуры и спорта В.Г. Павелкина", которые на днях завершились в городе Тула.Серебряными призёрами стали:Дивеева Таисия - многоборье, разновысокие брусья и упражнения на бревне (КМС)Ширшова Анастасия - многоборье и упражнения на бревне (МС)Панкратова Вера - упражнения на бревне (1 разряд)Прахов Артём - упражнения на брусьях (1 разряд)Матвеев Матвей - упражнения на коне (2 разряд)Гунько Тимофей - опорный прыжок (2 разряд)А также ещё 3 золотые и 3 серебряные медали завоевали Владимирские гимнастки в личном многоборье межрегиональных соревнований "Сила и грация", которые прошли с 14 по 16 декабря в г. Иваново.Наши медалистки:Сергеева Вероника - МС (женщины)Ветрова Елизавета - КМСЛепешина Александра - 1 разряд (2011 года рождения)Добровольская Александра - 1 разряд (2012 год рождения)Солодихина Таисия - 2 разрядШевелева Мария - 3 разрядФото: Спортивная гимнастика. Школа им. Н.Г. Толкачева