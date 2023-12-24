Владимирские студенты-предприниматели разработали проект линии полезных и натуральных...

Владимирские студенты-предприниматели разработали проект линии полезных и натуральных снековКоманда студентов Владимирского филиала Российской академии народного хозяйства и государственной службы разработала проект создания линии производства полезных и натуральных снеков, фрипсов и пастилы. По мнению авторов, эти продукты могут заменить привычные нам чипсы, помогут сделать рацион питания более сбалансированным, здоровым и вкусным.Финал четвертого сезона программы «Я в деле» собрал 72 команды со всей России. Это авторы лучших бизнес-проектов, которые выиграли региональные этапы.Среди тех, кто оценил инициативы молодых предпринимателей, были лидер партии «Новые люди» Алексей Нечаев, руководитель программы «Я в деле» Виктория Смирнова.- Мы открыли программу «Я в деле» 2 года назад - собственными силами. Но благодаря поддержке Минобрнауки и Минпросвещения нам удалось серьезно увеличить масштаб. Сегодня с нами уже 538 вузов. В четвертом сезоне мы обучили 42 тысячи студентов и вовлекли в предпринимательское обучение 26 тысяч школьников. Итог сезона - 4 тысячи бизнес-проектов. Много инновационных стартапов, связанных с нейросетями, беспилотниками и другими перспективными направлениями. Студенты уделяют внимание экологическим и логистическим вопросам, то есть стремятся найти такое решение проблем, которое принесет одновременно выгоду предпринимателям и пользу людям, - говорит Алексей Нечаев.Свой стартап начинающие бизнесмены создали в рамках программы развития молодёжного предпринимательства «Я в деле» и презентовали в Москве.Выставка проектов завершила четвёртый сезон программы «Я в деле». Она возобновится уже в 2024 году. Новые команды молодых предпринимателей под руководством наставников начнут двухмесячное обучение и параллельно создадут уникальные бизнес-идеи.Фото: пресс-служба "Новые люди"