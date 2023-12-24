Уголовное дело, заведенное на 54-летнего адвоката из Владимира, направлено в суд. Мужчину осудят за избиение жены, которое произошло 26 ноября 2021 года. Женщина получила травмы средней тяжести,

Уголовное дело, заведенное на 54-летнего адвоката из Владимира, направлено в суд. Мужчину осудят за избиение жены, которое произошло 26 ноября 2021 года. Женщина получила травмы средней тяжести, сообщили в пресс-службе прокуратуры. О том, что адвоката будут судить, было известно еще в июне. но подробности преступления появились только сейчас. Во время ссоры, будучи пьяным, мужчина взял