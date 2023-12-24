Такое решение приняли депутаты заксобрания региона.

Депутаты законодательного собрания Владимирской области на последнем заседании в этом году приняли законопроект о приостановлении действия части 5-й статьи 4-й регионального закона о денежном содержании государственных и гражданских служащих.Другими словами, чиновникам в период с 1 января 2024 года по 1 января 2025 года не будут повышать зарплату.Начальник управления госслужбы и кадровой политики администрации губернатора Сергей Терехов пояснил, что эта мера связана не только с экономической ситуацией в стране. Он напомнил, что аналогичный НПА принят на федеральном уровне.При этом Сергей Терехов подчеркнул, что эта норма не касается работников бюджетной сферы.А коснётся она губернатора и его замов, председателя заксобрания и его заместителей, председателей постоянных комитетов парламента и депутатов, которые работают на профессиональной основе, председателя избиркома, руководителя счётной палаты и его заместители, а также троих уполномоченных.