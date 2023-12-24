Во Владимирской области изменится порядок определения нуждаемости семьи в государственной...

Во Владимирской области изменится порядок определения нуждаемости семьи в государственной социальной помощиИзменения вступят в силу с 1 января 2024 года. Об этом сообщается на сайте правовой информации.Изменения внесены Федеральным законом от 24.04.2023 № 342-ФЗ, вступающим в силу с 01.01.2024, в Федеральный закон «О государственной социальной помощи» и Федеральный закон «О порядке учета доходов и расчета среднедушевого дохода семьи и дохода одиноко проживающего гражданина для признания их малоимущими и оказания им государственной социальной помощи».В первую очередь, при расчете нуждаемости семьи будут включаться только супруги, несовершеннолетние дети заявителя, дети, находящиеся под опекой (попечительством), и дети – студенты-очники в возрасте до 23 лет.При этом расширен перечень лиц, которые при расчете среднедушевого дохода в состав семьи не включаются:- лица, находящиеся на полном государственном обеспечении (за исключением заявителя, а также детей, находящихся под его опекой (попечительством);- военнослужащие, проходящие военную службу по призыву, а также военнослужащие, обучающиеся в военных профессиональных образовательных организациях и военных образовательных организациях высшего образования и не заключившие контракта о прохождении военной службы;- лица, отбывающие наказание в виде лишения свободы;- лица, находящиеся на принудительном лечении по решению суда;- лица, в отношении которых применена мера пресечения в виде заключения под стражу;- лица, признанные безвестно отсутствующими или объявленные умершими;- лица, находящиеся в розыске;- несовершеннолетние дети заявителя, дети, находящиеся под опекой (попечительством) заявителя, дети заявителя в возрасте до 23 лет, обучающиеся в общеобразовательной организации, профессиональной образовательной организации или образовательной организации высшего образования по очной форме обучения, состоящие в браке.Доход граждан будет учитываться за три месяца, предшествующих одному календарному месяцу перед месяцем обращения.Среднедушевой доход семьи теперь сравнивается с величиной прожиточного минимума на душу населения, установленную в субъекте. Кроме того, в доходах будут учитываться только суммы, получаемые членами семьи или одиноко проживающим гражданином в денежной форме. Положения, касающиеся получения дохода в натуральной форме, исключены.Доходы от предпринимательской деятельности будут учитываться за вычетом расходов. Заявление об оказании государственной социальной помощи, в том числе на основании социального контракта, теперь можно подать в электронном виде через портал "Госуслуги", а также через МФЦ.Фото: freepik.com