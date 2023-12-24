Во Владимирской области мораторий на плановые проверки продлили до 2024 года Такие изменения...

Во Владимирской области мораторий на плановые проверки продлили до 2024 годаТакие изменения коснутся не только жителей Владимирской области, но и всех субъектов РФ.Мораторий на плановые проверки, а также ограничения на проведение внеплановых проверок введены постановлением Правительства от 10.03.2022 № 336. На 2023 год были отменены плановые проверки в отношении основной массы обычных предприятий и организаций (постановление Правительства РФ от 01.10.2022 № 1743). Теперь мораторий продлили и на 2024 год (постановление Правительства от 14.12.2023 № 2140).Исключения, на которые указанный мораторий не распространяется:объекты контроля категорий чрезвычайно высокого и высокого риска;опасные производства II класса опасности;гидротехнические сооружения II класса;проверки по № 294-ФЗ без риск-ориентированного подхода.Какие еще льготные условия, перечисленные в моратории, действуют до 2030 года:продлевается мораторий на плановые проверки государственных и муниципальных детсадов, начальных и средних школ, если их объекты контроля имеют категорию чрезвычайно высокого и высокого риска. Вместо плановых проверок могут проводить однодневные профилактические визиты.вводится дополнительное контрольное мероприятие – профилактический визит по поручению президента, председателя правительства или его заместителей. В отличие от обычного профилактического визита, от такого визита нельзя будет отказаться.А также расширен перечень детских товаров, облагаемых НДС по ставке 10%В настоящее время ставка 10% по налогу на добавленную стоимость распространяется на продовольственные товары, товары для детей, периодические печатные изделия, медицинские товары и на услуги по внутренним воздушным перевозкам пассажиров и багажа. Полный перечень товаров, облагаемых налогом на добавленную стоимость по ставке 10%, утвержден постановлением Правительства РФ №908 от 31.12.2004.С 1 января 2024 года вступят в силу изменения в Налоговый кодекс Российской Федерации, согласно которым список детских товаров, облагаемых налогом на добавленную стоимость по льготной ставке, значительно расширяется. Об этом сообщается на официальном сайте Федеральной налоговой службы.Так, дополнительно в перечень включены детские стулья, стульчики для кормления, манежи, велосипеды, детские удерживающие устройства для механических транспортных средств, а также бутылочки, соски, пустышки, горшки, ванночки, пеленки.Изменения направлены на реализацию плана мероприятий по развитию индустрии детских товаров и будут способствовать росту доли указанных товаров российского производства, а также поддержке семей, имеющих детей.Фото: freepik.com