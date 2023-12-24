Сотрудники МЧС проверили 76 мест продажи пиротехники в регионе на соблюдение требований пожарной безопасности. В пяти точках нашлось 8 нарушений. Всего собираются проверить 84 магазина,

Сотрудники МЧС проверили 76 мест продажи пиротехники в регионе на соблюдение требований пожарной безопасности. В пяти точках нашлось 8 нарушений. Всего собираются проверить 84 магазина, сообщили в пресс-службе областного МЧС. Во Владимире проверены магазины а улицах Добросельской и Растопчина. Сотрудники МЧС осмотрели огнетушители, систему пожаротушения, расположение эвакуационных выходов, убедились, заперта ли пиротехника. Владимирцам посоветовали при