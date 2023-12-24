Во Владимирской области с 1 января 2024 года повысится стоимость пребывания ребенка в детском...

Во Владимирской области с 1 января 2024 года повысится стоимость пребывания ребенка в детском садуВо Владимирской области на 2024 год установили максимальный размер родительской платы за детский сад. Соответствующее постановление подписал губернатор Александр Авдеев.Больше всего за детсад будут платить жители Владимира и Коврова, меньше всего — жители Муромского района.Максимальный размер родительской платы за один полный день в детских садах с 1 января 2024 года будет:- 184 рубля во Владимире;- 184 рубля в Коврове;- 178 рублей в Кольчугинском районе;- 171 рубль в Вязниковском районе;- 170 рублей в Петушинском районе;- 170 рублей в Собинском районе;- 170 рублей в Юрьев-Польском районе;- 163 рубля в Гусь-Хрустальном;- 162 рубля в округе Муром;- 162 рубля в Радужном;- 162 рубля в Судогодском районе;- 153 рубля в Александровском районе;- 153 рубля в Киржачском районе;- 153 рубля в Суздальском районе;- 146 рублей в Гороховецком районе;- 144 рубля в Камешковском районе;- 144 рубля в Ковровском районе;- 141 рубль в Гусь-Хрустальном районе;- 139 рублей в Меленковском районе;- 139 рублей в Селивановском районе;- 124 рубля в Муромском районе.Фото: freepik.com