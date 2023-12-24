Во Владимирской области с 1 января 2024 года повысится стоимость пребывания ребенка в детском...
Во Владимирской области с 1 января 2024 года повысится стоимость пребывания ребенка в детском саду
Во Владимирской области на 2024 год установили максимальный размер родительской платы за детский сад. Соответствующее постановление подписал губернатор Александр Авдеев.
Больше всего за детсад будут платить жители Владимира и Коврова, меньше всего — жители Муромского района.
Максимальный размер родительской платы за один полный день в детских садах с 1 января 2024 года будет:
- 184 рубля во Владимире;
- 184 рубля в Коврове;
- 178 рублей в Кольчугинском районе;
- 171 рубль в Вязниковском районе;
- 170 рублей в Петушинском районе;
- 170 рублей в Собинском районе;
- 170 рублей в Юрьев-Польском районе;
- 163 рубля в Гусь-Хрустальном;
- 162 рубля в округе Муром;
- 162 рубля в Радужном;
- 162 рубля в Судогодском районе;
- 153 рубля в Александровском районе;
- 153 рубля в Киржачском районе;
- 153 рубля в Суздальском районе;
- 146 рублей в Гороховецком районе;
- 144 рубля в Камешковском районе;
- 144 рубля в Ковровском районе;
- 141 рубль в Гусь-Хрустальном районе;
- 139 рублей в Меленковском районе;
- 139 рублей в Селивановском районе;
- 124 рубля в Муромском районе.
Фото: freepik.com