Во Владимирской области в 2024 году начнет действовать новый тип налогового вычета Закон о...

Во Владимирской области в 2024 году начнет действовать новый тип налогового вычетаЗакон о налоговых вычетах нового типа распространяется на все субъекты РФ.Законопроект о налоговом режиме для инвестиционных счетов нового типа — ИИС-3, которые должны заработать с 1 января, — будет дорабатываться в следующем году, но это не повлияет на возможность получения налогового вычета, сообщает РБК пресс-служба Минфина.ИИС (индивидуальный инвестиционный счёт) — счёт для инвестиций, на котором ведётся учёт валюты, драгоценных металлов и ценных бумаг. Его можно пополнить и покупать на эти деньги активы — валюту, акции, облигации. Он даёт право на налоговые вычеты — возврат НДФЛ или освобождение от налогов. Открыть счёт можно у брокера или управляющей компании.В декабре Госдума приняла закон о введении со следующего года индивидуальных инвестиционных счетов третьего типа (ИИС-3). Этот тип счетов более долгосрочный, чем предыдущие. Такой счет будет действовать не менее пяти лет, а в перспективе период планируется увеличить до 10 лет. Открыть ИИС-3 можно будет уже с января 2024 года. Физические лица, имеющие ИИС-1 и ИИС-2 открытые до 1 января 2024 года, смогут продолжить их использовать на прежних условиях, либо преобразовать в ИИС-3 без заключения нового договора с брокером. Физические лица в 2024 году, не имеющие действующих ИИС-1,2 смогут оформить только ИИС-3.«Согласно закону, ИИС нового типа заработает и будет действовать с 1 января 2024 года. Сопутствующие поправки в Налоговый кодекс уже прошли первое чтение Госдумы, работа по ним продолжится в следующем году. Это не повлияет на возможность получения налогового вычета, поскольку вычет за 2024 год можно получить только в 2025 году», — пояснили в Минфине.Фото: freepik.com