Жители Владимирской области поддерживают выдвижение Владимира Путина в Президенты России. ...

Жители Владимирской области поддерживают выдвижение Владимира Путина в Президенты России.Подписи собирают волонтеры регионального штаба в поддержку выдвижения кандидата в Президенты.Специально оборудованные стойки можно увидеть в крупных торговых центрах во всех городах Владимирской области. Волонтер, студент РАНХИГС Данила Белов уверен: оставаться равнодушным сегодня просто нельзя, поэтому он принимает участие в кампании по сбору подписей. «Люди реагируют доброжелательно, задают вопросы, кто-то думает, кто-то принял для себя решение и уже в первые часы нашей работы отдал свой голос в поддержку кандидата. И таких немало»,- говорит Данила.Один из пунктов сбора подписей волонтеры установили в ТЦ Юго-Западного района Владимира. Среди подписавшихся – студент Московского ВУЗа Дамир. По его словам, он подписался за развитие высшего образования, науки. «Сейчас у студентов много возможностей для самореализации, есть программы поддержки, продвижения их идей», - подчёркивает Дамир.Сбор подписей продлится до 21 января. Свой голос можно отдать и в региональном штабе поддержки выдвижения Владимира Путина в Президенты по адресу: Владимир, ул. Б. Московская, 19 по будням с 10 до 18.часов. Сопредседатели штаба - Герой России Владимир Ковтун, Президент ТПП Владимирской области Иван Аксенов, журналист, член регионального штаба Народного Фронта Мария Платанюк.Для того, чтобы расписаться в поддержку выдвижения Владимира Путина, необходимо захватить с собой паспорт. Подписи принимаются у граждан с 18 лет. В листах необходимо указать свою фамилию, имя, отчество, а также поставить дату и расписаться. Для выдвижения кандидата необходимо собрать по всей стране 300 тысяч подписей. Напомним, выборы Президента Российской Федерации пройдут 17 марта.