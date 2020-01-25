25.01.2020

2020-01-25 13:25:03

В Палатах Владимиро-Суздальского музея-заповедника пройдут Страсти по Крейцеровой сонате

Владимиро-Суздальский музей-заповедник приглашает сегодня в Палаты на необычное музыкально-театрализованное действо.

«Крейцерова соната» будет исполнена музыкантами первой величины.

Партия скрипки – профессор Академии музыки в Загребе Горан Кончар (Хорватия). За роялем – профессор Василий Щербаков, доцент Московской государственной консерватории. Произведение Бетховена уникально тем, что композитор выбрал необычную форму отношений скрипки и фортепиано: обе партии равноценны, два инструмента выступают и соперниками, и партнерами, дополняющими друг друга.

Театрализованное действо, которое будет претворять звучание сонаты, подготовлено театром «Знаменье» Владимирского государственного университета.

Премьерная программа посвящена 250-летию со дня рождения Людвиг Ван Бетховена и 110 годовщине со дня смерти Льва Толстого - автора повести "Крейцерова соната".

