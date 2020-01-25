В этом году телеканал Россия порадовал зрителей главным хитом новогодних праздников - фильмом Холоп режиссера Клима Шипенко.

В этом году телеканал "Россия" порадовал зрителей главным хитом новогодних праздников - фильмом "Холоп" режиссера Клима Шипенко. Картина собрала в прокате почти 3 миллиарда рублей. В программе "Привет, Андрей!" гости рассказали о секретах успеха фильма."Холоп" снят в лучших традициях советского комедийного жанра, а зрители нашли в фильме параллели с легендарной картиной Леонида Гайдая "Иван Васильевич меняет профессию", где главный герой тоже попадает в прошлое, — считают критики. "Какие-то отсылки сделаны специально, но не все. Видимо, этот фильм настолько засел у меня в подсознании, что мы с авторами сценария все это неосознанно делали", – признался режиссер Клим Шипенко.Исполнитель главной роли Милош Бикович говорит, что успех фильма во многом обязан тому посылу, который вложили в него авторы. "Я поражаюсь тому, что в России сохраняется внутренняя культура, своя система ценностей, которая теряется в западных странах. И на смену им приходят новые, непонятные ценности. Это кино сладкое как конфета, забавное. Но внутри у него заложены ценности, которые обращаются простым языком к зрителю. С очень важным посылом", – отметил он.С ним согласилась и актриса Наталья Селезнева, звезда комедии "Иван Васильевич меняет профессию": "Фильм "Холоп" очень нужный. Он необходим человеку как жаропонижающее средство. Он показывает, что надо уметь любить, уважать, считаться друг с другом. Это настоящий успех". А оператор Анатолий Мукасей добавил: "Эта картина добрая, человечная. Поэтому на нее и идут люди".Актриса Мария Миронова рассказала, что впервые посмотрела фильм на мировой премьере в Лондоне и была поражена тем, как зрители принимали картину. "В зале было много иностранцев, и меня поразила реакция. Прием был необыкновенный", – поделилась впечатлениями она.