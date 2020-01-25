Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова пробилась в четвертый круг проходящего в Мельбурне Открытого чемпионата Австралии. В третьем раунде Анастасия сумела выиграть у второй ракетки мира чешки Каролины Плишковой.

Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова пробилась в четвертый круг проходящего в Мельбурне Открытого чемпионата Австралии. В третьем раунде Анастасия сумела выиграть у второй ракетки мира чешки Каролины Плишковой.Анастасия выиграла две партии на тай-брейке 7:6 (7:4), 7:6 (7:3) и впервые в карьере взяла верх в противостоянии с Плишковой. Павлюченкова вышла в 1/8 финала, где ее ждет встреча с немкой Ангеликой Кербер."У меня мурашки по коже после некоторых розыгрышей. Впервые обыграть Каролину Плишкову — это потрясающе. Это добавило мне уверенности. Из разряда "ты можешь сделать это". Идем дальше", — приводит слова Анастасии Павлюченковой РИА Новости.