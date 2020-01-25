Российский теннисист Андрей Рублев вышел в 1/8 финала Открытого чемпионата Австралии, обыграв бельгийца Давида Гоффена. Андрей одержал свою пятнадцатую победу подряд.

Российский теннисист Андрей Рублев вышел в 1/8 финала Открытого чемпионата Австралии, обыграв бельгийца Давида Гоффена. Андрей одержал свою пятнадцатую победу подряд.Проиграв первую партию 2:6, Андрей был сильнее в трех следующих сетах — 7:6 (7:3), 6:4, 7:6 (7:4).27-летний Рублев вышел в четвертый круг соревнований, где сыграет с представителем Германии Александром Зверевым."В этом матче я подавал хуже и причиной этого стала психология. Очень важно быть позитивно настроенным, а не зацикливаться на негативе. Психология играет большую роль в теннисе. Я позволил Гоффену заработать много простых очков на его подаче в первых двух партиях, но потом сказал себе: "Раз сегодня такой день, то пусть так и будет. Сейчас важно продолжать борьбу и стараться не терять позитивный настрой", — приводит слова Рублева ТАСС.Рублев прокомментировал свою длительную победную серию. "Я даже не думал о том, сколько матчей я выиграл, а сколько — проиграл. Конечно, это удивительно, что я выиграл столько матчей подряд. Однако теннис — это спорт, где только один победитель", — цитирует Андрея РИА Новости.