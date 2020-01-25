МИД Болгарии сообщил о намерении выслать из страны двух российских дипломатов. Послу РФ были вручены ноты, в которых persona non grata объявлены дипломат посольства и сотрудник Торгового представительства.

МИД Болгарии сообщил о намерении выслать из страны двух российских дипломатов. Послу РФ были вручены ноты, в которых persona non grata объявлены дипломат посольства и сотрудник Торгового представительства."Российская сторона оставляет за собой право на принятие ответных мер", — сообщается на странице российского посольства в Facebook.При этом в заявлении посольства также указывается, что болгарская сторона не представила никаких доказательств того, что высылаемые из страны дипломаты вели несовместимую с их статусом деятельность.Ранее прокуратура Болгарии сообщила, что российские дипломаты подозревались в шпионаже — якобы они собирали данные, являющиеся государственной тайной. Прокуроры провели досудебное разбирательство, но из-за дипломатического статуса подозреваемых дело было закрыто.В октябре Болгария по аналогичным обвинениям выслала первого секретаря российского посольства в Софии. В ответ Россия признала нежелательной персоной сотрудника болгарского посольства.