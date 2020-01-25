Минобороны США подписало контракт на разработку технологий, необходимых для создания средств борьбы с гиперзвуковым оружием, сообщает пресс-служба Пентагона. Подписи под документом поставили представители Управления перспективных исследовательских проектов (DARPA) и компании Northrop Grumman Corporation. Компания известна разработками в области электроники и информационных технологий, авиакосмической отрасли.

Минобороны США подписало контракт на разработку технологий, необходимых для создания средств борьбы с гиперзвуковым оружием, сообщает пресс-служба Пентагона. Подписи под документом поставили представители Управления перспективных исследовательских проектов (DARPA) и компании Northrop Grumman Corporation. Компания известна разработками в области электроники и информационных технологий, авиакосмической отрасли. В прошлом году она вошла в список компаний, отобранных НАСА для разработки и производства прототипов космических аппаратов для высадки на Луну в рамках новой американской лунной программы "Артемида".Стоимость контракта оценивается в 13 миллионов долларов. В рамках подписанного соглашения Northrop Grumman Corporation займется разработкой и демонстрацией технологий, необходимых для создания усовершенствованных средств перехвата маневрирующего гиперзвукового вооружения. Работы должны быть закончены к концу текущего года.Разработка новых американских средств противодействия гиперзвуковому оружию ведется в рамках программы Glide Breaker, инициированной DARPA в 2018 году. Ранее DARPA выдавало контракты только на создание гиперзвукового атакующего вооружения.В настоящее время лидирующие позиции в сфере создания гиперзвукового оружия занимает Россия. Месяц назад на боевое дежурство заступил первый полк, вооруженный РВСН с гиперзвуковым планирующим крылатым боевым блоком "Авангард". Ведутся работы по созданию гиперзвуковой ракеты "Циркон" наземного и морского базирования.