На востоке Турции произошло два сильных землетрясения подряд. Первое магнитудой 6,8. Через 13 минут - магнитудой 5,4. По предварительным данным, погибли 18 человек, более 550 пострадали. Спасатели пытаются достать из-под завалов 30 человек.

На востоке Турции произошло два сильных землетрясения подряд. Первое магнитудой 6,8. Через 13 минут — магнитудой 5,4. По предварительным данным, погибли 18 человек, более 550 пострадали. Спасатели пытаются достать из-под завалов 30 человек.Первый подземный толчок произошел в пятницу в 20:55 по московскому времени. После этого последовали другие, но их мощность была меньше. Сейсмологи отметили, что толчки ощущались в других провинциях страны, а также в Израиле, Ираке и Сирии.Министр внутренних дел Турции сообщил, что обрушилось многоэтажное здание.Российское посольство в Турции заявило, что на текущий момент у них нет информации о пострадавших или погибших россиянах.В пострадавшие районы направлены более полутора тысяч палаток и девять тысяч одеял. Работают 493 команды спасателей из 28 турецких провинций.