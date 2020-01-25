Китайская шахматистка Цзюй Вэньцзюнь сохранила за собой титул чемпионки мира. Китаянка в матче за звание чемпионки мира на тай-брейке со счетом 2,5:1,5 обыграла россиянку Александру Горячкину.

Китайская шахматистка Цзюй Вэньцзюнь сохранила за собой титул чемпионки мира. Китаянка в матче за звание чемпионки мира на тай-брейке со счетом 2,5:1,5 обыграла россиянку Александру Горячкину.Предусмотренные регламентом 12 партий (6 прошли в Шанхае, 6 – во Владивостоке) не выявили победительницу – 6:6. Соискательницам шахматной короны пришлось продолжить выяснять отношения в дополнительном турнире. Цзюй Вэньцзюнь победила на тай-брейке по итогам четырех партий с укороченным контролем времени (25 минут с добавлением 10 секунд на ход) со счетом 2,5 — 1,5. Первая, вторая и четвертая партии завершились вничью, в третьей партии также победила китаянка.Цзюй Вэньцзюнь стала чемпионкой мира в 2018 году, обыграв соотечественницу Тань Чжунъи и с тех пор владеет чемпионским титулом. При этом она занимает второе место в международной рейтинге вслед за еще одной китаянкой Хоу Ифань.