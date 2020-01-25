Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп попал в неприятное положение. Американцы принялись соревноваться в остроумии.

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп попал в неприятное положение. Американцы принялись соревноваться в остроумии.В минувшую пятницу Дональд Трамп опубликовал в Twitter новый логотип Космических сил страны. Как уточнил президент Америки, над изображением трудились дизайнеры совместно с военачальниками.Логотип представляет собой схематическую модель Земли. Рядом с планетой светятся звезды. На переднем плане можно увидеть белую стрелу, направленную вверх и опоясанную орбитой.Изображение вызвало неоднозначную реакцию в Сети. Многие пользователи отметили, что логотип похож на эмблему Объединенной федерации планет из популярного сериала "Стартрек"."Вы что, просто украли логотип "Стартрека?", "Кажется, где-то здесь есть нарушение прав на фирменный знак", "Видимо, с вами скоро свяжутся адвокаты "Стартрека", – приводит слова комментаторов .Материал дополняется.