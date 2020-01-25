За минувшие сутки украинские силовики 15 раз открывали огонь по территории Донецкой народной республики. Под обстрелом оказались несколько сёл и районы, где расположены шахты.

За минувшие сутки украинские силовики 15 раз открывали огонь по территории Донецкой народной республики. Под обстрелом оказались несколько сёл и районы, где расположены шахты.Командир принимает сообщение о обстрелах позиций народной милиции. Несмотря на тревожные сообщения, на передовой все действия слаженны и спокойны. Это уже давно не ополчение, а полноценная армия.Сергей в прошлом шахтер, уже пять лет как в строю, дослужился до замкомандира роты, постоянно на передовой."Они каждый день нас обстреливают из минометов, автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов, — рассказывает Сергей (позывной "Берег"). — Настроение оптимистическое, ждем, когда все это закончится и они уйдут с нашей земли".Практически все военнослужащие местные. Несмотря на всю тяжесть службы, отступить бойцы не могут, за ними — их семьи и дома.За шесть лет гражданской войны между Киевом и молодыми республиками обычные шахтеры и металлурги превратились в профессиональных военных; они намертво вгрызлись в свою землю, и ни одна сила их отсюда не сможет выбить.Удары, которые наносит украинская армия, в основном провокационные. Направлены они не на позиции народной милиции, а на жилые сектора, находящиеся у бойцов за спиной. В этот раз под огнем находился поселок Старомихайловка, четыре дома разрушены.С приходом нового президента Украины многие думали, что конфликт наконец закончится, ведь было столько обещаний. Но, видимо, ожидания были обманчивы. Стрелять так и не перестали.