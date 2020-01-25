В России лучшая в мире противоэпидемическая система. Есть все средства для борьбы с эпидемией, есть специализированные капсулы и специализированные койко-места для заболевших. Паниковать не нужно. Об этом в эфире программы 60 минут сказал врач-эпидемиолог Владислав Жемчугов.

В России лучшая в мире противоэпидемическая система. Есть все средства для борьбы с эпидемией, есть специализированные капсулы и специализированные койко-места для заболевших. Паниковать не нужно. Об этом в эфире программы "60 минут" сказал врач-эпидемиолог Владислав Жемчугов.По его словам, эпидемия коронавируса 2019-nCoV – это, скорее, типичная ситуация. Но ни разу население планеты не сталкивалось с таким масштабом карантина, когда 12-миллионный город пытаются изолировать."Китайцы — молодцы, у них хорошая система санэпиднадзора. Поведение китайцев заслуживает почтения. Они решились на этот шаг, чтобы не выпустить инфекцию в геометрическую прогрессию, когда за сутки будут заболевать тысячи или десятки тысяч человек. Они взяли на себя удар, и мужественно все рассказали", — подчеркнул Жемчугов.Вместе с тем он отметил, что в мире уже есть опыт локализации подобных инфекций. Предыдущий SARS – атипичную пневмонию – хоть с опозданием из-за несвоевременной оценки, но все же удалось локализовать. Благодаря усилиям ученых, врачей и правительств удалось приостановить и птичий, и свиной грипп. "Медицина готова к таким вспышкам", — подчеркнул эпидемиолог.Касаясь методов борьбы с новой инфекцией, он отметил, что делать прививки от пневмонии в данном случае не имеет смысла. Но все-таки средства для борьбы с коронавирусом есть. Они схожи с лекарствами, которые применялись для борьбы с атипичной пневмонией. Специалисты скоро объявят, какие именно препараты могут помочь в данном случае."От себя добавлю, что помочь в лечении и замедлении этой инфекции могут самые обычные противовоспалительные средства. Это анальгин, аспирин и противовирусные средства, которые способны бороться вирусом гриппа", — заключил врач.