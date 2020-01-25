Турецкие власти пообещали оказать помощь всем пострадавшим от разрушительного землетрясения. Такое заявление сделала президент страны Тайип Эрдоган. Находясь в восточной провинции Элязыг, наиболее пострадавшей от подземных толчков, турецкий лидер в эфире телеканала NTV заявил, что власти сделают все, что от них зависит, чтобы все пострадавшие получили еду и кров.

Турецкие власти пообещали оказать помощь всем пострадавшим от разрушительного землетрясения. Такое заявление сделала президент страны Тайип Эрдоган. Находясь в восточной провинции Элязыг, наиболее пострадавшей от подземных толчков, турецкий лидер в эфире телеканала NTV заявил, что власти сделают "все, что от них зависит", чтобы все пострадавшие получили еду и кров.Ранее Эрдоган отменил участие во всех стамбульских мероприятиях, назначенных на субботу.Накануне вечером в Турции произошла серия подземных толчков магнитудой 6,8. Основной удар пришелся на восток страны. Согласно последним данным, в результате землетрясения погибли 22 человека, пострадали более тысячи, многие остались без крыши над головой.Со всего мира в страну поступают соболезнования и предложения помощи. В числе первых слова сочувствия турецкому народу высказал российский президент. В телеграмме Владимира Путина говорится, что "россияне разделяют боль тех, кто потерял своих родных" и высказываются пожелания скорейшего выздоровления пострадавшим.От лица Еврокомиссии соболезнования Турции высказал член ЕК по управлению кризисными ситуациями Янез Ленарчич. Он также пообещал оказать стране необходимую помощь. Так, круглосуточный координационный центр ЕС по реагированию на чрезвычайные ситуации установил связь с турецкой гражданской защитой с первых часов стихийного бедствия. По просьбе турецких властей Евросоюз активировал экстренную спутниковую картографическую службу "Коперник", чтобы помочь спасателям, работающим на местах.Президент Молдавии Игорь Додон направил соболезнования в связи с человеческими жертвами и масштабными разрушениями, вызванными землетрясением в турецкой провинции Элязыг. От имени молдавского народа и от себя лично Додон передал искренние соболезнования семьям, которые "понесли тяжелую утрату", пожелав скорейшего выздоровления пострадавшим.В пострадавшем от подземных толчков районе продолжаются поисково-спасательные работы.