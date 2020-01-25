Церковный календарь советует православным людям 26 января почтить память мучеников Ермила и Стратоника. Народные приметы и обычаи полагали, что этот день неплохо было бы потратить на наблюдение за живущей в доме кошкой и не выходить за дверь без крайней необходимости.

Церковный календарь советует православным людям 26 января почтить память мучеников Ермила и Стратоника. Народные приметы и обычаи полагали, что этот день неплохо было бы потратить на наблюдение за живущей в доме кошкой и не выходить за дверь без крайней необходимости.История святогоСогласно православному календарю, 26 января принято вспоминатьчудную двоицу – Ермила и Стратоника, которые пострадали при царе Ликинии. Ермилбыл диаконом в городе Сингидон – нынешний Белград.Святого бросили за решетку и истязали. Однако пытки несмогли сломить волю диакона, и тогда его утопили в Дунае. Стратоник же былстражем в тюрьме, где держали святого, и его тайным другом. Видя мучения братапо вере, он не смог сдержать слез и тем самым себя выдал. После истязаний еготакже утопили в Дунае.Мощи Ермила и Стратоника были обнаружены верующими на третийдень на берегу реки. Они были погребены близ Сингидона.Ермилов день: народные традиции и приметы на 26 январяНародный, как и церковный, календарь называет эту датуЕрмиловым днем. Однако кроме имени святого совпадений между ними не так уж имного.Мудрость наших предков гласила, что этот день хорошо быпровести дома: "Ерема на печи – болезнь одолей и больше не болей". Поскольку в 2020 году 26 января выпадает на воскресенье, выполнить это пожелание не так уж и сложно.Многое о переменах погоды крестьянам мог сказать лес. Еслион трещал, то стоило готовиться к долгим морозам. Если же шумел, то бытьпотеплению и снегу.Также людям советуют внимательно присмотреться к живущейдома кошке. Дескать, по ее поведению можно будет предсказать погоду наближайшее время.Так, если ей вздумается покататься по половицам, то стоитждать наступления тепла. Если же кошка будет драть стену, то готовиться надо кненастной погоде.Более того, у кошки можно было попытаться попроситьизлечения от болезни. Примета гласила, что любой непонятный недуг как рукой снимет,если найти любимое место кошки для лежания, встать на него и подольше не сходитьс этого места.Именины 26 январяВозможно даже чаще вопроса "какой сегодня праздник" людейинтересует, чьи сегодня именины. 26 января их празднуют Афанасий, Елеазар,Ермил, Иринарх, , Никодим, Никифор, Папирин, Пахомий, Петр, Стратоник иЯков.