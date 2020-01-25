На чемпионате Европы по фигурному катанию, который проходит в австрийском Граце, определились все призеры в соревнованиях спортивных пар. Золотые медали турнира достались российским фигуристам Александре Бойковой и Дмитрию Козловскому, впервые завоевавшим континентальный титул.

На чемпионате Европы по фигурному катанию, который проходит в австрийском Граце, определились все призеры в соревнованиях спортивных пар. Золотые медали турнира достались российским фигуристам Александре Бойковой и Дмитрию Козловскому, впервые завоевавшим континентальный титул.По итогам короткой и произвольной программ они набрали 234,58 балла. Второе место заняли их соотечественники Евгения Тарасова и Владимир Морозов. В их активе 208,53 балла. В тройке лучших оказалась еще одна пара из России Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин (206,53).Чемпионат Европы по фигурному катанию завершится 25 января. Медали турнира разыграют танцевальные пары и представительницы женского одиночного катания.