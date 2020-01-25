25.01.2020

2020-01-25 17:05:03

Фильм 2 друга, модель и подруга. История легендарной кинолетописи Гороховца

Уникальная кинохроника. В обьективе культового оператора эпохи немого кино Александра Гринберга- Гороховец 1927 года. Черно- белая картина "2 друга, модель и подруга" , режиссера Алексея Попова -ученика самого Эйзенштейна- в свое время наделала много шума во всем мире. Это был его дебют. Местные старожилы еще застали ее во времена проката. Юрию Козину -90. Он прекрасно помнит как на рубеже 30х-40х годов, мальчишкой бегал с друзьями в кинотеатр "Экран" на показ немой сатиры. Комедия, которая высмеивала бюрократов и чиновников, и по сей день кажется ему актуальной, хотя и забытой. А в то время за билетами была давка.

Юрий Козин, местный житель:

-Очередь хоть занимали, а потом так давка, молодежь лезут под ноги. Где, чего, как, брали уже на целую, ну с улицы бригаду. Свои ребята, так десяток брали

В центре сюжета история 2 друзей, которые придумали оригинальную модель по сколачиванию ящиков. Незамысловатый сценарий в молодой советской России был новаторским. Сейчас об истории картины рассказывает стенд в Выставочном зале дома Семенычева. Идея создания "Гороховецкой кинолетописи" принадлежит сотруднику историко-архитерктурного музея и киноману Антону Анкудинову.

Антон Анкудинов, сотрудник Гороховецкого историко-архитектурного музея

-конечно людей, которые застали съемочный процесс в живых уже нет, но этот фильм был популярен и в 30е годы, в 40е, в 50е. Его показывали в кинотеатрах поэтому гороховчане очень тепло всегда о нем вспоминают.

Фильм "2 друга, модель и подруга" можно назвать и летописью Гороховца. Старая городская площадь, набережная и частные дома. В фильм попали даже местные жители и животные. Многое сохранилось и по сей день, но к сожалению отдельные памятники утрачены навсегда.

В областной научной библиотеке есть несколько уникальных фотографий с мест съемок картины, а также книги с воспоминаниями режиссера и статьи киноведов. Фотоматериалы предоставлены киностудией для организации выставки Владимирская история киностудии "Мосфильм", рассказывает библиотекарь Елена Пищулина

Елена Пищулина, главный библиотекарь отдела литературы по искусству областной научной библиотеки

-Снят киностудией мосфильм, мы обратились к этой киностудии за иллюстративным материалом и они откликнулись, большое им спасибо. Они прислали нам несколько фотографий из этого фильма.



Сейчас комедия считается одной из лучших картин советского немого кино. В различных источниках ее можно встретить и под другими названиями: «Канитель с машинкой» и «Необычайные приключения Ахова и Махова». Но оригинальное название многим кажется самым лучшим.



Александр Сыпченко, корреспондент:

-Из всех фильмов снятых в Гороховце, наиболее значимым и любимым среди местных жителей остается "2 друга, модель и подруга". По данным федерального агенства по культуре и кинематографии картина стала народным достоянием и ее может посмотреть каждый.

Александр Сыпченко, Максим Котов Вести Владимир