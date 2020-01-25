25.01.2020

2020-01-25 18:10:03

Инспираторы - странные игрушки владимирского дизайнера станут героями комикса

Кукла, снеговик или неваляшка. В игрушках Евгении Гуриной каждый видит что-то своё. Как вы думаете, кто это? Журналисты "Вестей" решили, что это паук. Оказалось, мотылек. На изготовление игрушки ушла всего лишь неделя. Как ей приходит в голову такие идеи - Евгения сама не знает. Может увидеть интересную выкройку, может просто осенить, а иногда - сборная солянка из остатков.

Евгения Гурина - дизайнер:

- Лишние ноги раскроила, раскроила лишние руки, собрала какое-то совершенно невероятное существо. Там паучок, еще что-то. Крылья, уши от кого-то. Собрали, получилось

Странники от слова "странный". Так Евгения зовёт свои игрушки. Она делает их уже пять лет. Это, кстати, её первая игрушка. С ней Евгения поехала на свою первую выставку. Кто тогда знал, что через два года эту же выставку она выиграет. На победы её вдохновляют сами игрушки. Недаром, их второе имя - инспираторы, от английского "inspiration" - вдохновение. Его они дарят не только своему творцу.

Евгения Гурина - дизайнер:

- Идёт кто-то готичного вида, и ты понимаешь: мой клиент. Клиент прошёл мимо и купил себе что-то розовое. А мужчина с внешностью боцмана, дама, которая работает бухгалтером. И вот они берут.

По образованию Евгения - дизайнер. Она приехала из Санкт-Петербурга пять лет назад. Во Владимире работает на мебельной фабрике, а в свободное время занимается творчеством. Своим игрушкам она просто не мешает развиваться. Они знают, кем хотят стать.

Евгения Гурина - дизайнер:

- Я открою страшную тайну. Евгения планировала сделать слоника. Но как всегда. Вот странники не могут появиться нормально, она должны появляться странно. В какой-то омент я развернула это в другую сторону. и поняла: батюшки!

Но к некоторым игрушкам всё-таки прижились имена. Это, например, Боб Марли. Похож?

Евгения Гурина - дизайнер

- Вот эта длинная коллекция. Его зовут Никита Сергеевич. Вот он странник, но он Никита Сергеевич, да простит меня Михалков, но он мне его всё время напоминает.

В ход идёт всё. От обычной ткани до настоящих морских звёзд или морского ежа. Евгения разрисовывает своих игрушек тканевым маркером, а на некоторых отпечатывает фотографии. Странные или страшные? Каждый решает сам. Но дети её игрушек не боятся, чего не скажешь о взрослых. Многие считают её игрушки депрессивными.

Евгения Гурина - дизайнер:

- Если он где-то потерял своего внутреннего ребёнка - да, боится.

Странники уже стали героями комикса. Его Евгения сделала вместе с Владимирскими фотографами. А к Китайскому Новому году Евгения сделала крысок. Красный - цвет праздника. И уже зреют новые планы. Из этой маски она планирует сделать чумного доктора. Если, конечно, задуманное реализуется. Ведь её игрушки могут себе позволить быть абсолютно любимыми. Как и их хозяева.

Нина Глизница, Илья Хлудов, "Вести-Владимир"