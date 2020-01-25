В китайском городе Ухань скончался врач, который заразился коронавирусом нового типа. Таким образом, число погибших от неизученной инфекции уже свыше сорока. Заболевших – более тысячи двухсот. На карантине – примерно 14 тысяч жителей Поднебесной.

В китайском городе Ухань скончался врач, который заразился коронавирусом нового типа. Таким образом, число погибших от неизученной инфекции уже свыше сорока. Заболевших – более тысячи двухсот. На карантине – примерно 14 тысяч жителей Поднебесной.Занесенный в книгу рекордов Гинесса как самое популярное телешоу мира новогодний гала-концерт в Китае традиционно собирает у телевизоров половину населения страны. В этот раз остался единственным массовым мероприятием, которое власти решили не отменять.Просто на входе в зал — ставший уже привычным тотальный санитарный контроль. И измененная программа, где после танцев и песен со сцены пожелания выздоровления всем зараженным и благодарность тем, кто в праздничные дни из последних сил борется с за их жизни.О празднике, который Китай так ждал, здесь теперь мало что напоминает. Пустынные улицы, магазины, отменены все ярмарки. Для посещений закрыли даже часть Великой китайской стены. Но те, кто успел уехать из города до официального запрета всех праздничных мероприятий, время решили не терять.Это хоть и наступил год белой металлической крысы, но главным цветом праздника в Китае все равно будет красный. Ну а встречать новый год здесь нужно непременно ярко и громко, чтобы разогнать всех злых духов. А в этом году еще и новый коронавирус.Возможно, это и помогло пациенту в Чжэцзяне. И главный подарок — в первый день года по лунному календарю он победил коронавирус. Его провожают из больницы с цветами.Каждая выписка, как праздник. Ведь число зараженных только растет. Подтвержденных случаев заболевания уже под тысячу триста. И случаев смерти все больше. Накануне в Ухане скончался и врач той клиники, что первой приняла вирусный удар.В больницах очереди из желающих пройти обследование. Здесь уже не пытаются обмануть тепловизор с помощью жаропонижающих, как это было в первые дни распространения инфекции. И пока в лабораториях бьются над созданием вакцины, на профилактику новой пневмонии встает традиционная китайская медицина.Впрочем, все это скорее для самоуспокоения. И в традиционные красные конверты "хунбао", в которых на новый год в Китае всегда дарят деньги, в этот раз многие положили то, что сегодня стало для китайцев важнее: обычные маски — пока единственное, что медицина может предложить для защиты от опасной инфекции.