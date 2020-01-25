25.01.2020

2020-01-25 16:35:08

Камерунец из шоу «Танцы» и владимирская учительница доказали, что любовь не имеет цвета и национальности

Он постоянно в танце. На работе вместе с учениками. Дома: на кухне, в зале. На улице, на спорт площадке. Неудивительно, когда представилась возможность принять участие в телешоу "танцы", Инносент, камерунец по происхождению, двух мнений об участии не было.

А это видео Инносент записал со своей женой, Натальей, в Сочи во время путешествия. Оказалось, они не отдыхали вдвоем уже много лет.

Вместе они уже 10 лет с тех пор, как камерунец Инносент приехал учиться во Владимир. В клубе он познакомился с Натальей, тогда студенткой иняза. Русского не знал: спас английский. На какие-то различия между нами совершенно не обращала внимания, - признаётся Наталья. Главное, уметь слушать.

- Слушать друг друга, мне кажется, это самое главное для счастливого брака, для счастливой семейной жизни.

Сложности возникли с родителями: они долго не принимали их отношения. Потом кипа документов на визу, ошибка в заявлении в ЗАГС. Но все трудности они преодолевали вместе. Теперь о счастливой семейной жизни знают всё.

- Хочется выйти отсюда или разбить тарелку надо стараться этого не делать и общаться словами.... нет магии, ничего. Если уже есть чувства, любовь. Любовь - это основа, но это не всё.

После свадьбы острая еда быстро вошла в рацион Натальи. А Инносент познакомился с домашним борщом.

- Спагетти с хлебом. Странно, как ты так ешь? И спагетти, хлеб. Я так вырос, мне так нравится. А сейчас она тоже так кушает. И ты тоже. И я тот же когда познакомился с таким блюдом, как борщ. И она его готовила, и мне сейчас тоже так нравится. Это мой любимый суп.

Результат их любви - трое детей. Они стараются всё делать вместе. Иннокентий увлекается пазлами, а Бэллу больше интересуют платья и сумочки. Девочка!

- Я хочу платье, я хочу это, я хочу то. А он на меня больше всего похож.

Пока увлечение танцами разделяет только старший Яким. Ему уже 7 лет. Мальчику повезло - наставник всегда рядом. Иннеснт же учился по видеоклипам Майкла Джексона. На веселье тоже находится время.

За 10 лет в Камеруне Инносент был только один раз. Он очень хочет познакомить детей со своей родиной. Путешествие пока что только в планах. Но внуков с нетерпением ждут бабушка с дедушкой.

Нина Глизница, Александр Голубев, "Вести-Владимир"