Преступление пошло не по плану: в Орске налетчики столкнулись с ожесточенным сопротивлением сотрудников заправки, которую планировали ограбить злоумышленники. В результате напряженного противостояния кассирши и охранник обратили нападавших в бегство.

Ранним утром в субботу, 25 января, двое налетчиков напали за автозаправочную станцию в Орске. Судя по записи с камеры наблюдения, ограбление пошло не по плану.Злоумышленники, вооруженные предметом, напоминающим пистолет, ворвались в помещение магазина и потребовали отдать им выручку.Вместо ожидавшихся наличных, преступники получили ожесточенное сопротивление. В схватку с бандитами вступили охранник и работницы АЗС.После напряженного противостояния совместными усилиями им удалось изгнать нападавших. Удалось ли отстоять содержимое касс – пока не уточняется.