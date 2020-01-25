Кипр отказывается голосовать за введение санкций Европейского союза против нескольких российских официальных лиц в Крыму.

Кипр отказывается голосовать за введение санкций Европейского союза против нескольких российских официальных лиц в Крыму.Однако в то же время, по данным агентства Reuters, Кипр надеется на принятие Европой более жестких мер в отношении Турции, которая ведет буровые работы по добыче нефти и газа в территориальных водах Кипра​​​.Для введения санкций против россиян необходима единогласная поддержка всех 28 членов Европейского союза.Представитель МИД Кипра отрицает связь между этими двумя вопросами, сообщает РИА Новости.В декабре прошлого года конгресс США принял два законопроекта, согласно которым Кипру будет предоставлена значительная поддержка Вашингтона в его территориальных и энергетических спорах с Турцией. Вашингтон не скрывает своего недовольства решением Турции отправить буровые суда в экономическую зону Кипра.