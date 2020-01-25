Кремль очень высоко оценивает деятельность главы Сбербанка Германа Грефа. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он подчеркнул, что Греф — чрезвычайно успешный руководитель банка. Вместе с тем Песков отказался комментировать вопросы, касающиеся возможной смены основного акционера Сбербанка.

Кремль очень высоко оценивает деятельность главы Сбербанка Германа Грефа. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Он подчеркнул, что Греф — чрезвычайно успешный руководитель банка. Кроме того, он активно участвует в очень многих процессах, в частности в развитии искусственного интеллекта, и его работа очень высоко ценится.Вместе с тем Песков отказался комментировать вопросы, касающиеся возможной смены основного акционера Сбербанка, сказав, что эта тема относится к компетенции правительства.Ранее стало известно о том, что рассматриваются вопрос продажи контрольного пакета акций Сбербанка государству. Сейчас этим пакетом владеет Центробанк, который применительно к банку выступает и в качестве акционера, и в качестве регулятора. "Переговоры идут, решение окончательное не принято", — сказала глава Банка России Эльвира Набиуллина.Сам Греф заявил, что позитивно относится к возможной смене основного акционера банка.Помимо банка в экосистему Сбербанка входят более 30 компаний по нескольким направлениям: электронная коммерция ("Яндекс.Маркет"), медицина (DocDoc), телекоммуникации ("Сбербанк Телеком"), облачные технологии (SberCloud) и другие.