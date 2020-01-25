Лидер ЛДПР Владимир Жириновский назвал распространение коронавируса 2019-nCoV, провокацией США. По мнению лидера российских либерал-демократов, причина этой провокации в растущей экономике Китая. И США таким способом пытается сравнять шансы, считает политик.

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский назвал распространение коронавируса 2019-nCoV, провокацией США. По мнению лидера российских либерал-демократов, причина этой провокации в растущей экономике Китая. И США таким способом пытается сравнять шансы, считает политик. В своем выступлении перед студентами и преподавателями Института мировых цивилизаций в честь Татьянина дня Жириновский напомнил, что такие провокации происходят не впервые – ранее мир захлестнула истерия по поводу птичьего гриппа и коровьего бешенства.‪Жириновский уже предрек, что в течение месяца ажиотаж вокруг коронавируса 2019-nCoV прекратится. Правда, за это время на продаже лекарств можно сделать миллиарды. Политик не стал конкретизировать, о ком идет речь, но заметил, что миллиардеры в основном проживают в Швейцарии.Политик известен своими провокационными заявлениями. Ранее Жириновский предложил перевести чиновников на 12-часовой рабочий день для более эффективной работы.