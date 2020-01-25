В Нижнем Новгороде завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между местным Торпедо и магнитогорским Металлургом. Гости добились непростой победы со счетом 3:1. В этой встрече 400-ю шайбу в КХЛ забросил Сергей Мозякин.

В Нижнем Новгороде завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между местным "Торпедо" и магнитогорским "Металлургом". Гости добились непростой победы со счетом 3:1. В этой встрече 400-ю шайбу в КХЛ забросил Сергей Мозякин.История творится на наших глазах: гол номер 400 для Сергея Мозякина! pic.twitter.com/rzOvAVGEXT— КХЛ (@khl) January 24, 2020Помимо него в составе победителей отличились Богдан Потехин и Андрей Нестрашил. У хозяев льда единственный гол записал на свой счет Виктор Шахворостов."Металлург" идет восьмым в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 55 очков. Нижегородское "Торпедо" с 56 баллами занимает шестое место на Западе.