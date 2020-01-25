Нападающий турецкого Трабзонспора Дэниэл Старридж попал в сферу интересов московских Локомотива и Спартака. 30-летний англичанин перешел в турецкий клуб прошлым летом и связан контрактом до 2022 года.

Нападающий турецкого "Трабзонспора" Дэниэл Старридж попал в сферу интересов московских "Локомотива" и "Спартака". 30-летний англичанин перешел в турецкий клуб прошлым летом и связан контрактом до 2022 года.Согласно турецким источникам, московские "Локомотив" и "Спартак" проявляют интерес к бывшему нападающему сборной Англии Дэниэлу Старриджу. Речь идет об аренде с перспективой выкупа. Однако эта информация не получила официального подтверждения. Старридж тренируется в составе "Трабзонспора" и готовится к следующему матчу турецкой Суперлиги.Дэниэл Старридж выступал за сборную Англии, а также английские "Манчестер Сити", "Челси", "Болтон", "Ливерпуль" и "Вест Бромвич Альбион". В составе "Челси" Дэниэл выигрывал английскую премьер-лигу, а в бытность игроком "Ливерпуля" – Лигу чемпионов. В текущем сезоне англичанин сыграл 9 матчей за "Трабзонспор", в которых забил четыре мяча.