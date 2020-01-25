Президент Белоруссии Александр Лукашенко своим указом одобрил проект протокола о внесении изменения в межправительственное соглашение с Россией от 25 ноября 2011 года о формировании цен и тарифов при поставке природного газа в республику и его транзите по ее территории. Проект протокола одобрен в качестве основы для проведения переговоров.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко своим указом одобрил проект протокола о внесении изменения в межправительственное соглашение с Россией от 25 ноября 2011 года о формировании цен и тарифов при поставке природного газа в республику и его транзите по ее территории. Проект протокола одобрен в качестве основы для проведения переговоров.Указ Лукашенко датирован 23 января и вступает в силу со дня его подписания. Текст указа опубликован на Национальном правовом Интернет-портале Белоруссии. Текст проекта протокола при этом не приводится.Накануне в ходе рабочей поездки в Шкловский район белорусский президент в эмоциональной форме заявил о необходимости защиты интересов Белоруссии и ее народа с учетом текущих сложностей в переговорах по поставкам энергоносителей из России. По словам Лукашенко, Россия не выполняет договоренностей о ценах на газ для Белоруссии, достигнутых при продаже "Газпрому" белорусской газотранспортной системы в 2007-2011 годах.Также накануне пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков рассказал, что Лукашенко хотел бы обсудить на встрече с Владимиром Путиным поставки нефти для Белоруссии. При этом четкие даты для новой встречи президентов Белоруссии и России пока не определены, отметил Песков.Ранее сегодня президент Белоруссии от имени белорусского народа и себя лично поздравил председателя КНР Си Цзиньпина и дружественный народ Китая с Праздником Весны, а президента Украины Владимира Зеленского — с днем рождения. Тексты поздравительных телеграмм опубликованы на официальном интернет-портале президента Белоруссии.Лукашенко предложил объявить 2020-й Годом межрегионального сотрудничества Белоруссии и Китая, что, уверен он, "поможет воплотить в жизнь много важных планов и проектов". Он также подтвердил приглашение председателю КНР посетить в этом году Белоруссию с официальным визитом.В телеграмме Зеленскому Лукашенко выразил удовлетворение результатами второго Форума регионов Беларуси и Украины, ходом реализации договоренностей, достигнутых во время двусторонней встречи лидеров двух стран.Он выразил уверенность, что взаимодействие на высшем уровне позволит углубить дружественные связи между белорусами и украинцами, а преданное служение Зеленского на пользу Родины будет и впредь способствовать процветанию Украины.