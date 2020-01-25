В немецком Оберсдорфе стартовал восьмой этап Кубка мира по лыжным гонкам. В субботу прошли соревнования в скиатлоне у мужчин и женщин.

В немецком Оберсдорфе стартовал восьмой этап Кубка мира по лыжным гонкам. В субботу прошли соревнования в скиатлоне у мужчин и женщин.Александр Большунов блестяще выиграл гонку на 30 км. Результат нашего лыжника 1:13.40,6. Норвежец Симон Крюгер проиграл Большунову 0,9 секунды. На третьем месте еще один норвежский лыжник Симон Реге. Что касается остальных российских лыжников, то Андрей Ларьков занял шестое место, Евгений Белов –девятое, Александр Бессмертных – десятое. Сергей Устюгов был 25-м.У женщин гонку на 15 километров выиграла норвежка Тереза Йохауг, преодолевшая дистанцию за 40.05,2 На втором месте ее соотечественница Ингвильд Остерг. Третий результат у спортсменки из Австрии Терезе Штадлобер. Лучшая из российских лыджниц Наталья Непряева заняла шестое место. Остальные россиянки расположились в итоговом протоколе в следующем порядке – Нина Дуботолкина (26 место), Алиса Жамбалова (23), Яна Кирпиченко (26), Екатерина Смирнова (36), Анна Жеребятьева (52).