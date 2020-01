На северо-западе американского города Хьюстон (штат Техас) прогремел мощный взрыв. Сотрудники правоохранительных органов перекрыли улицы в районе инцидента, сообщили представители местной полиции

На северо-западе американского города Хьюстон (штат Техас) прогремел мощный взрыв. Сотрудники правоохранительных органов перекрыли улицы в районе инцидента, сообщили представители местной полиции в Twitter.#BREAKING Massive explosion caught on CCTV at 4am in Houston, Texas. #Explosion #Houston pic.twitter.com/flfnm4iThn— Breaking News (@NewsAlertUK_) January 24, 2020Как передает канал "Россия 24", пострадал по меньшей мере один человек. Очевидцы сообщили, что взрывом выбило окна и двери ближайших домов. На месте взрыва возник пожар.Причины взрыва, произошедшего около 4:25 утра (13:25 мск), пока не установлены. Известно, что местные жители пожаловались на запах газа.Иинцидент произошел на территории одного из местных предприятий, Watson Grinding, передает ABC13. Владелец предприятия подтвердил это, уточнив, что взорвался газ пропилен. По его словам, в результате ЧП один из сотрудников был госпитализирован.Американские СМИ публикуют первые кадры с места событий.BREAKING: Residents in Houston were woken up to a massive blast following a fiery explosion at an industrial building. We'll updates on Eyewitness News This Morning. https://t.co/OhjJWXAaH3 pic.twitter.com/nOKnjGWU2E— WPRI 12 (@wpri12) January 24, 2020