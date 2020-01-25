Открытие Года музыки, китайский новый год и продолжение фестиваля Путешествие в Рождество: в эти выходные москвичей ждут десятки ярких мероприятий. Но, пожалуй, главным станет праздник всех студентов - Татьянин день. Празднование пройдет на Красной площади, в Парке Горького, на ВДНХ и еще на двух десятках городских площадок.

Открытие Года музыки, китайский новый год и продолжение фестиваля "Путешествие в Рождество": в эти выходные москвичей ждут десятки ярких мероприятий. Но, пожалуй, главным станет праздник всех студентов — Татьянин день. Празднование пройдет на Красной площади, в Парке Горького, на ВДНХ и еще на двух десятках городских площадок.Эстафета по празднованию "Дня российского студенчества" стартует уже сегодня, 24 января, в 20 часов на Красной площади. У ГУМа в честь наступающего Дня святой Татьяны начнется "Спортивная студенческая ночь". Подхватят инициативу десятки городов — Владивосток, Екатеринбург, Казань, Красноярск. На лед выйдут порядка пяти тысяч человек по всей стране. Учащиеся ВУЗов встретят праздник на городских катках, где сдадут своеобразный зачет по физкультуре и получат отметки от легендарных российских спортсменов.На ВДНХ готовят ледовые забавы, образовательные программы, музыкальные вечера. 25 января — свободный вход для Татьян и для студентов в самые разные павильоны — Центр "Космонавтика и авиация", Центр славянской письменности "Слово". Абсолютно всех желающих будут принимать на экскурсии по территории выставки — достаточно заранее подтвердить участие.В Парке Горького в День российского студенчества молодежную аудиторию приглашают петь под гитару и попробовать себя в керлинге. На Пушкинской набережной масштабное шоу готовят победители творческих межвузовских конкурсов и участники форума молодых деятелей культуры и искусств "Таврида".Студентов, аспирантов и абитуриентов ждут и в зоопарке. Интеллектуальные соревнования начнутся у Большого пруда — можно будет продемонстрировать познания в биологии, географии и других естественных науках.Празднества будут проходить в 19 парках и на 12 площадках фестиваля "Путешествие в Рождество" в лучших традициях российского студенчества. Еще Чехов писал, что в эти дни "рояли играли, оркестры не умолкали", а Гиляровский отмечал, что в Москве все в этот день "ходило ходуном".