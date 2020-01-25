Страны, обладающие ядерным оружием, должны взять на себя ответственность и остановить рост массы конфликтов и противоречий, которая приближается к критической, считает пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Страны, обладающие ядерным оружием, должны взять на себя ответственность и остановить рост массы конфликтов и противоречий, которая приближается к критической, считает пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Государства "ядерной" пятерки должны подняться выше тех разногласий, которые накопились между ними, чтобы начать поиск путей для разрядки напряженной ситуации в мире, цитирует Пескова агентство "Интерфакс".Напомним, Владимир Путин предложил провести саммит стран "ядерной" пятерки в 2020 году в любом удобном месте. Пресс-секретарь российского лидера добавил, что в ближайшее время будут разосланы послания, в которых содержатся конкретные предложения российской стороны.