Япония присоединилась к избитым на Западе антироссийским спекуляциям, считают в российском диппредставительстве в Стране восходящего солнца. На странице российского посольства в Фейсбуке опубликовано сообщение, в котором выражается сожаление по поводу хищения секретных данных для передачи России.

Япония присоединилась к избитым на Западе антироссийским спекуляциям, считают в российском диппредставительстве в Стране восходящего солнца. На странице российского посольства в "Фейсбуке" опубликовано сообщение, в котором выражается сожаление по поводу хищения секретных данных "для передачи России". Ранее сообщалось о задержании японского гражданина – сотрудника телекоммуникационной компании Softbank, который якобы передавал секретную информацию с серверов торговому представительству РФ за денежное вознаграждение.Помимо публикаций в СМИ никаких официальных заявлений на эту тему сделано не было. Такая "мегафонная дипломатия" уже не раз доказала свою безрезультатность и пагубность, напоминают в посольстве. К тому же противоречит курсу на создание позитивной атмосферы для налаживания двустороннего сотрудничества, который был согласован Москвой и Токио.Руководство самой компании Softbank сделало официальное заявление, в котором признали, что данные действительно похищались, но носили низкий статус секретности и не содержали информации, способной навредить клиентам или помешать заключению сделок.