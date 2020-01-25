В Северной Америке 25 января выходит в прокат фильм Холоп российского режиссера Клима Шипенко, снятый при участии телеканала Россия 1.

В Северной Америке 25 января выходит в прокат фильм "Холоп" российского режиссера Клима Шипенко, снятый при участии телеканала "Россия 1".Ажиотаж у зрителей оказался очень высоким, поэтому кинопрокатчики в срочном порядке вводят дополнительные сеансы, передает ТАСС.Директор по развитию компании KinoFilm Corp (группа компаний "Киносфера"), представитель дистрибьютеров Александр Беляков сообщил, что показ картины будет идти в 37 кинотеатрах США и Канады (28 городах) с 25 января по 2 февраля.По словам Белякова, из-за стремительного исчезновения из продажи билетов дополнительные сеансы и новые залы вводятся в Нью-Йорке, Филадельфии и Торонто."Спрос у американских зрителей оказался даже выше ожидаемого. Сарафанное радио настолько хорошо работает, что зрители сами просят показать фильм в их городе или районе, что значительно упрощает нашу работу по продвижению фильма на рынке".Ожидается, что "Холоп" побьет рекорды посещаемости залов за всю историю показов российских картин в Северной Америке.Следующими премьерами российского кинопроката в Северной Америке будут "Вторжение" Федора Бондарчука, "(Не)идеальный мужчина" Марюса Вайсберга и "Лед 2" Жоры Крыжовникова.Зарубежные кассовые сборы ленты "Холоп" уже превысили 1 миллион долларов. Всего фильм посмотрело почти 10 миллионов зрителей.