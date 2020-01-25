В Кривошеинском районе Томской области лоб в лоб столкнулись две легковушки. В каждом автомобиле погибли по пассажиру, водители остались живы и были госпитализированы.

В Кривошеинском районе Томской области лоб в лоб столкнулись две легковушки.Инцидент произошел утром 17 января, однако видео аварии было выложено несколькими днями позже. Опубликованные кадры демонстрируют, как автомобиль Toyota Carina, управляемый 73-летним водителем, на ровном месте заносит на встречную полосу, где он сталкивается с другой легковушкой.На месте происшествия в обеих машинах, по информации УМВД по Томской области, погибло по пассажиру. Водители остались живы и были госпитализированы.