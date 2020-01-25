Обломки самолета У-2 1065 времен Великой Отечественной войны нашли новгородские поисковики в Демянском районе у деревни Чижово, сообщил командир поискового отряда Находка. Александр Морзунов.

Обломки самолета У-2 1065 времен Великой Отечественной войны нашли новгородские поисковики в Демянском районе у деревни Чижово, сообщил командир поискового отряда "Находка". Александр Морзунов.Но ни одного патрона на местности не обнаружили, самолет летал без вооружения. Только у летчика был пистолет в кармане.По коленвалу двигателя М11 с номером 01916 удалось установить, что самолет числился за авиагруппой Северо-Западного фронта, принадлежавшей гражданскому флоту. С таким поисковики столкнулись впервые.При помощи местных жителей удалось выяснить, что экипаж состоял из двух пилотов. Один умер от ран в плену, второй отстреливался до последнего и погиб. Деревенские похоронили бойцов, данных в архиве Министерства обороны о них нет. Документы находятся в архивах в Москве, передает ТАСС.Демянский район в годы ВОВ был известен как Демянский котел. С 1941 года находился в оккупации, бои за него шли более 500 дней.