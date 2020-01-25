Яна Рудковская обеспокоена здоровьем наследника Саши. Продюсер и ее муж Евгений Плющенко решили подстраховаться и позаботились о ребенке.

Яна Рудковская обеспокоена здоровьем наследника Саши. Продюсер и еемуж Евгений Плющенко решили подстраховаться и позаботились о ребенке.Яна Рудковская с семьей отправились в Японию. Там фигурист с наследником непервый раз выступают на льду со своим Prince Ice Show.Как известно, сейчас в Китае, расположенномне так далеко от Японии, бушует новый тип коронавируса. Страшная болезнь уже унеслане один десяток жизней. "В связи с началом вспышек коронавируса в Китаепередвигаемся в масках", – сообщила в своем "Инстаграм" Яна Рудковская.В подтверждение своих слов продюсеропубликовала, сделанную в самолете. Однако россияне скептическиотнеслись к мерам профилактики .Знаменитости посоветовали сидеть дома, чтобыне заболеть. "Неужели вам неизвестно, что маска никак не уберегает от вируса?","Маски нужны только для больных", "Думаете, вам помогут эти намордники? Врачитысячу раз предупреждали, что маска не спасает от заражения, наоборот, способствует ему из-за влажной среды!",– высказались комментаторы.Как писали "Дни.ру", ранееотреагировала на нападки хейтеров в соцсети, которым не дают покоя ее стройныедлинные ноги и возраст. Она возмутилась тем, что гадкие послания ей пишут, восновном, женщины, являющиеся женами и матерями.