В российском национальном исследовательском медицинском университете имени Н. И. Пирогова состоится первая в 2020 году донорская акция.

В российском национальном исследовательском медицинском университете имени Н.И. Пирогова состоится первая в 2020 году донорская акция.Мероприятие под названием "Неделя донора в общежитии" продлится с 27 до 31 января. Во время акции, которая будет проходить по адресу: Москва, улица Академика Волгина, дом 41, с 9.30 до 13.00, желающие могут приступить к процедуре цельной сдачи крови, а также пройти HLA-типирование и вступить в Федеральный регистр потенциальных доноров костного мозга.Каждый донор получит гематоген для более быстрого восстановления, а также небольшие подарки и сувениры.Традиционно процесс регистрации участников донорских акций проводится в электронном виде: для тех, кто уже сдавал кровь в университете, процедура займет менее пяти минут.