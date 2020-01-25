Встречей между нижнекамским Нефтехимиком и новосибирской Сибирью завершился очередной игровой день регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Соперники на двоих забросили девять шайб. Победу со счетом 6:3 одержала команда из Татарстана.

Встречей между нижнекамским "Нефтехимиком" и новосибирской "Сибирью" завершился очередной игровой день регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Соперники на двоих забросили девять шайб. Победу со счетом 6:3 одержала команда из Татарстана.Судьба матча была решена еще в первом периоде, когда хозяева льда забросили в ворота "Сибири" пять шайб. В начале второго отрезка игры нижнекамцы еще раз огорчили гостей. За "Нефтехимик" отличились Якоб Берглунд, Павел Куликов (дважды), Зак Митчелл, Йонас Энлунд и Марат Хайруллин.В составе "Сибири" дубль оформил Михаил Ромаев. Еще один гол оказался в активе Юусо Пуустинена. Отметим, что нижнекамские хоккеисты прервали шестиматчевую победную серию гостей.