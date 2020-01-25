В словенской Поклюке продолжается шестой этап Кубка мира по биатлону. Состоялась индивидуальная гонка у женщин, победительницей которой стала представительница Германии Дениза Херманн.

В словенской Поклюке продолжается шестой этап Кубка мира по биатлону. Состоялась индивидуальная гонка у женщин, победительницей которой стала представительница Германии Дениза Херманн.Дениза преодолела 15 километров за 41:33.4 без единого промаха, что принесло ей победу на этапе. Шведка Ханна Эберг отстала от Херман на 59,2 секунд. Как раз на ту минуту штрафа, которую Ханна получила за промах. Третье место у француженки Анаис Бескон.Ирина Старых заняла восьмое место. На 13 месте Лариса Куклина. 27 результат у Кристины Резцовой. Екатерина Юрлова-Перхт в итоге оказалась 35. И только 69 результат у Светланы Мирновой.