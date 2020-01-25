В написании книги участвовали 58 человек из разных регионов России

Путеводитель «Суздаль глазами «Новых имен» – 2019» издали в честь тысячелетия города во Владимирской области.Как 24 января сообщают, книгу издали в рамках патриотического проекта благотворительного фонда Дениса Мацуева «Новые имена». В создании путеводителя приняли участие 58 человек из разных регионов России, в том числе из Суздаля и других городов Владимирской области.Авторы нового путеводителя – участники летней творческой школы фонда, которые каждое лето приезжают во Владимирскую область, чтобы провести здесь познавательные творческие каникулы. Предисловие к изданию написал сам прославленный пианист: Денис Мацуев в очередной раз признался в любви туристической мекке и отметил важность летней школы, которая открывает будущих звезд.Путеводитель «Суздаль глазами «Новых имен» – 2019» – это вторая книга в серии путеводителей в рамках патриотического проекта благотворительного фонда «Россия глазами «Новых имен», а также в программе подготовки к празднованию тысячелетия города Суздаля в 2024 году.