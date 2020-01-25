В Мельбурне продолжается первый в сезоне турнир Большого шлема – Открытый чемпионат Австралии по теннису. В соревнованиях у женщин россиянка Анастасия Павлюченкова в третьем круге оказалась сильнее Каролины Плишковой из Чехии, посеянной под вторым номером.

В Мельбурне продолжается первый в сезоне турнир Большого шлема – Открытый чемпионат Австралии по теннису. В соревнованиях у женщин россиянка Анастасия Павлюченкова в третьем круге оказалась сильнее Каролины Плишковой из Чехии, посеянной под вторым номером.Соперницы провели на корте 2 часа 25 минут. Павлюченкова добилась победы в двух сетах со счетом 7:6 (7:4), 7:6 (7:3). За выход в четвертьфинал турнира Павлюченкова поспорит с Анжелик Кербер из Германии, победившей в параллельном матче итальянку Камилу Джорджи со счетом 6:2, 6:7 (4:7), 6:3.Напоминаем, что общий призовой фонд Australian Open составляет 49,1 миллиона долларов.