Пентагон все-таки признал, что в ходе ракетного удара Ирана в ночь на 8 января пострадали 34 военнослужащих США. Они получили контузии.

Пентагон все-таки признал, что в ходе ракетного удара Ирана в ночь на 8 января пострадали 34 военнослужащих США. Они получили контузии.Восемь вернулись в Штаты, чтобы получить дополнительную медицинскую помощь.Иран нанес удары по двум американским базам в Ираке в ответ на убийство генерала Сулеймани, которое организовал Вашингтон.Тем временем в Багдаде более миллиона человек вышли на демонстрацию. Призвали закрыть все американские базы в Ираке. Штаты, несмотря на решение парламента, покидать страну отказываются. Требуют миллиард долларов за свои базы, которые построили без разрешения официальных властей, и угрожают санкциями.